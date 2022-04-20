Türkiye’de e-ticaret satışları 381 milyar lirayı aştı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:03

iyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından hazırlanan “2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”nun sonuçları açıklandı.

Rapora göre, e-ticaret işlem sayıları 2020’ye göre yüzde 46 oranında artarak 3,4 milyar adet siparişe ve yüzde 69 artış ile 381,5 milyar TL hacme ulaştı. E-ticaret alışverişleri kapsamında tüketiciler 2021 yılında her alışverişte ortalama 170 TL harcadı.

E-ticaret, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü bir büyüme gösterirken; 2021 yılında GSYİH’nin yüzde 4,5’i, toplam perakende sektörünün ise yüzde 17,6’sı perakende e-ticaret satışlarından oluştu.

BLACK FRİDAY'DE 3 KAT SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de 2021 yılında en fazla sayıda online alışveriş, 22 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Gün bazında en yüksek satış hacmi ise Black Friday günü, yani 26 Kasım Cuma elde edildi. Black Friday günü aynı yılın ortalama bir günüyle kıyaslandığında 3 kat satış hacmi ve 1,8 kat işlem hacmi gerçekleşti.

KREDİ KARTLARI İLE 1,6 TRİLYON HARCANDI

2021 yılının en çok tercih edilen ödeme yöntemi olan kredi kartı ile 8,2 milyar işlem ile 1,6 trilyon TL tutarında alışveriş yapıldı. 2021 yılında kredi kartıyla ödeme oranı yüzde 56 olmakla birlikte, son yıllarda kredi kartı kullanımındaki düşüş eğilimi de dikkat çekici. 2017 yılında alışverişlerin yüzde 82’si kredi kartıyla yapılırken bu oran artık yüzde 56. Bu gerilemenin sebebiyse banka kartları, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanların daha sık kullanılması.

2017’den beri en fazla e-ticaret satıcısına ev sahipliği yapan illerimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Onları Bursa ve Antalya takip etti. Bu 5 il, e-ticaret satıcılarının yüzde 75’inden fazlasını barındırdığı görüldü. 2017’den bu yana e- ticaret satıcılarının en yoğun olarak bulunduğu moda ve aksesuar sektörü olurken, ikinci sırada mobilya, züccaciye, tuhafiye sektörü, üçüncü sıradaysa yiyecek ve içecek sektörü yer aldı.