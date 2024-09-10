Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: İnternet içeriklerinin yarısından fazlası yapay zeka tarafından üretiliyor!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:21

Güncelleme: 10.09.2024 - 09:21

Yeni bir araştırmaya göre, internet üzerindeki içeriklerin %57’si yapay zeka tarafından üretiliyor veya yapay zeka algoritmalarıyla çevriliyor.

Araştırma, özellikle ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka araçlarının internetteki bilgileri eğitim amaçlı kullanmasının, yapay zeka tarafından oluşturulmuş içeriklerin artmasıyla sınırlı ve hatalı cevaplara yol açabileceğini vurguluyor.

Amazon Web Services (AWS) araştırmacılarının gerçekleştirdiği bu çalışmada, yapay zeka modellerinin, internet üzerinde giderek artan yapay zeka içerikleriyle eğitilmesinin “model çökmesi” adı verilen bir duruma neden olduğu belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Ilia Shumailov, bu çöküşün modelin çeşitli veri türlerini daha az temsil edebilmesine ve yanıtların çeşitliliğinin azalmasına yol açtığını ifade ediyor.

'YAPAY ZEKA YETERSİZ BİLGİLERLE EĞİTİLİYOR'

Araştırma, yapay zeka modellerinin doğru ve çeşitli içeriklerle beslenmediği sürece, yanlış bilgiler üretme olasılığının arttığını ortaya koyuyor.

Özellikle internette doğrulama yapılmadan yayımlanan yapay zeka içeriklerinin, modellerin yanlış cevaplar üretmesine neden olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu döngüsel durumun yapay zeka araçlarının gelecekteki performansını daha da kötüleştireceğini öngörüyor.