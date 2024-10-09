Türkiye'de likidite fazlası sürüyor: Gecelik faiz politika faizinin altında kaldı

Sistemdeki likidite fazlası 292,4 milyar TL'ye yükseldi. 8 Ekim itibarıyla gecelik repo faizi politika faizinin altında kalarak yüzde 49,94 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'de likidite fazlası sürüyor: Gecelik faiz politika faizinin altında kaldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite fazlasıyla mücadele etme konusundaki mesajlarını politika metinlerinde sürdürse de, sistemdeki likidite fazlasının devam ettiği gözlemleniyor. TCMB'nin verilerine göre, sistemdeki likidite fazlası 8 Ekim itibarıyla 292,4 milyar TL'ye yükseldi. Böylece, likidite fazlası durumu 19. güne taşınmış oldu.

Ayrıca, 8 Ekim tarihi itibarıyla gecelik repo faizi de politika faizinin altında seyrediyor. TCMB verilerine göre, gecelik repo faizi 8 Ekim’de yüzde 49,94 olarak belirlendi. Eylül ortalarında gecelik repo faizi yüzde 47,05 seviyesine kadar gerilemişti. Geçmişte gecelik repo faizi birkaç kez politika faizinin üzerine çıksa da, bu seviyelerde kalıcı olmayı başaramadı.

Eylül ayının ilk yarısında ise gecelik repo faizinin politika faizinin üzerinde bir seyir izlediği gözlemlenmişti.


Etiketler: #TCMB #politika faizi #LİKİDİTE

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