Türkiye'de serveti 10 milyon doları geçen kişi sayısı 6 bini aştı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:44

Güncelleme: 07.03.2025 - 15:44

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayımladığı Servet Raporu’nun 2025 yılı verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de 10 milyon doların üzerinde servete sahip kişi sayısı 6 bin 138’e ulaştı. Nüfusun yüzde 0,3’üne denk gelen bu grup, Türkiye’yi dünya sıralamasında 25. sıraya yerleştirdi.

TÜRKİYE 25. SIRADA YER ALDI

Dolar milyoneri sıralamasında Türkiye’nin hemen üzerinde İsveç yer alırken, Filipinler ve Yeni Zelanda Türkiye’nin ardından geldi. Raporda, önceki yıllarda yer alan 30 milyon dolar üzeri servet sahiplerine ilişkin detaylar bu yıl yayımlanmadı. Ancak önceki raporlara göre Türkiye’de 2022 yılında 30 milyon dolardan fazla serveti bulunanların sayısı 1.761, 2023 yılında ise 1.932 olarak kaydedilmişti.

EN FAZLA DOLAR MİLYONERİ ABD’DE

Rapora göre, dünyada 10 milyon doları aşan servet sahiplerinin en yoğun olduğu ülke ABD oldu. ABD’de 905 bin 413 kişi bu servet diliminde yer alırken, ikinci sırada 471 bin 634 ultra zengin ile Çin bulunuyor. Japonya, Hindistan ve Almanya bu ülkeleri takip etti.

KÜRESEL SERVET ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Dünyada 10 milyon doların üzerinde serveti olan kişi sayısı son bir yılda 41 bin 78 artarak 2 milyon 341 bin 378’e yükseldi. Bu rakamın 2028 yılında 2,5 milyonu aşması bekleniyor. Ayrıca, 100 milyon doların üzerinde serveti olan kişi sayısı da 2023’te 99 bin 825’ten 2024’te 104 bin 60’a çıktı. 2028’e kadar bu rakamın 110 bin 942’ye ulaşması öngörülüyor.