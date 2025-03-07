Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 36,48 liradan, Euro 39,49 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,48 liradan alınan dolar, 36,48 liradan satılıyor. 39,49 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 39,49 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,42 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 39,50 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Fenerbahçe turu zora soktu!
- Türkiye Kupası'nda dev derbi!
- Bir sigara grubuna daha büyük zam geldi!