Türkiye'de üretilen ilk ve tek kamyon motoru: Artık teknelerde kullanılacak

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:13

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:37

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 'Gelecek Şimdi' vizyonu ile çalışan Ford Otosan, denizleri korumak için çalışıyor. İklim değişikliğinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek hedefiyle Ford Otosan, deniz temizliği ve atık yönetimi için DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ile işbirliği yapıyor.

Şirket, yüzde 100 Ford Otosan mühendisliği ile Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk ve tek kamyon motoru Ecotorq 9L dizel motoru, özel olarak dönüştürülen ve amaca uygun teknolojilerle donatılmış 'TURMEPA Ford Otosan' teknesinde kullanılmak üzere, AR-GE çalışmalarının bir parçası olarak MARINE motor olarak güncelledi ve 'TURMEPA Ford Otosan' teknesine ilk uygulamasını gerçekleştirdi. Ecotorq 9L dizel motoru ile donatılmış olan 'TURMEPA Ford Otosan' teknesi, yat ve turistik teknelerden kaynaklanan atık suyun deniz ortamına karışmasını engelleyecek.

Ford Otosan ve TURMEPA arasındaki bu ortak girişim sayesinde ortaya çıkan dizel yakıtlı Ecotorq 9L motoru ile donatılmış TURMEPA Ford Otosan teknesi, değerli deniz habitatının korunmasında önemli bir rol oynarken deniz yaşamı için gelişen bir ekosistemi teşvik edecek.

HEM DENİZ HEM DE KARA YAŞAMI İÇİN

'TURMEPA Ford Otosan' teknesi ilk etapta yoğun deniz turizmi ile bilinen Göcek’te hizmet verecek. Sezon sonuna kadar Göcek koylarında yatların ve turistik teknelerin sıvı atıklarını toplayacak tekne, binlerce litre atığı denize karışmadan kontrol altına alacak. Böylece denizlerin kirlenmeden kalmasında çok önemli bir rol oynamanın yanı sıra sağlıklı bir yaşam alanı için de katkı sağlayacak.

İhtiyacımız olan oksijenin yüzde 50 ila 70'i denizler tarafından üretildiği için söz konusu proje, deniz yaşamı için olduğu kadar kara yaşamının devamı için de hayati önem taşıyor.

Ford Otosan, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda daha fazla fayda yaratmak için çalışıyor. 'Gelecek Şimdi' vizyonunu merkeze alan şirket, tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor. Çevre ve iklim değişikliği konusunda öncelikli alanlar olarak belirlediği karbon dönüşümü, atık ve döngüsel ekonomi ile su başlıklarındaki belirlediği hedeflere ulaşmak için bugünden harekete geçiyor.

GELECEK ŞİMDİ VİZYONU

Ford Otosan'ın TURMEPA işbirliği, bu hedeflere doğru atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. TURMEPA filosuna kazandırılan tekne, 'Gelecek Şimdi' vizyonunun temel unsurlarından olan 'iklim değişikliği' ile 'atık ve döngüsel ekonomi' kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sunuyor. Ayrıca Ecotorq motorun tekne için özel olarak uyarlanması, kaynakların yeniden kullanımını öne çıkararak ürün döngüselliği alanında fark yaratıyor.