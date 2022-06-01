Türkiye’de Y ve Z kuşağının kaygıları globaldeki ortalamalardan yüksek

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’deki siyasi gerilimlerden, ekonomik sorunlardan gençler de nasibini alıyor. Muhasebe, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası firma Deloitte’in, geleneksel Y ve Z Kuşağı Araştırması’nın bu yılki sonuçlarına göre, çalışma hayatındaki yoğunluk ve artan talepler nedeniyle gençler tükenmişlik hissi ve finansal kaygılarla mücadele içinde.

Türkiye dahil 46 ülkede, 23 bini aşkın katılımcıyla düzenlenen anketlerin sonuçlarına göre, sürdürülebilirliği destekleyen seçimler ve çevresel eylemler Y ve Z kuşağı için hâlâ önemli öncelik. Gençler yaşam maliyeti, iklim değişikliği, gelir eşitsizliği, jeopolitik çatışmalar konusunda endişeli ama olumlu toplumsal değişimleri yönlendirmeye kararlı.

Araştırmaya Türkiye’den katılanların ise finansal endişeleri, stres seviyeleri globaldeki yaşıtlarını geride bıraktı. Z kuşağının yüzde 28’i, Y kuşağının sadece yüzde 30’u kendilerini mali açıdan güvende hissettiklerini belirtti. Mevcut işlerinde devam etmek isteyen Y ve Z kuşağının sayısı 2021’e oranla artış gösterdi. Z kuşağı için bu oran yüzde 28, Y kuşağında yüzde 51 oldu. Z kuşağı yüzde 60 ve Y kuşağı yüzde 63 hibrit çalışma düzenine geçmek istiyor. Z kuşağının yüzde 56’sı, Y kuşağının ise yüzde 52’si çoğu zaman kendilerini stresli hissettiklerini söyledi. Salgın sonrası dönemde Y ve Z kuşağının genel ruh hali, globalde iyileşme gösterse de Türkiye’de bozulmaya devam ediyor. Z kuşağının iyimserlik seviyesi 100 üzerinden 21, Y kuşağınınki ise 19 iken küresel çapta bu oran 35 seviyelerinde. Araştırmayı değerlendiren Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri lideri Cem Sezgin, Y ve Z kuşaklarının para tasarrufu ve birikim yapabilecekleri esnek çalışma düzenine geçmek için açık bir talebi olduğunu kaydetti.