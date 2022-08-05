Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Dünyayla Benim Aramda'nın tarihi belli oldu

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın yeni orijinal yerli içeriği ‘Dünyayla Benim Aramda’nın yayın tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:00
Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Dünyayla Benim Aramda'nın tarihi belli oldu
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The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın yeni orijinal dizisi ‘Dünyayla Benim Aramda’ nın yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Hülya Gezer’in üstlendiği ve senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme almış olduğu merakla beklenen dizinin yayın tarihi 14 Eylül olarak duyuruldu. Yayınlanan afişle beraber diziye dair merakın giderek yükseldiği projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Dünyayla Benim Aramda’, büyük bir aşk ve tutkuyla başlayan ilişkisinin artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. Şimdiden tüm dikkatleri üzerine çeken ‘Dünyayla Benim Aramda’ 14 Eylül’de sadeceDisney Plus’ta olacak.


The Walt Disney Company Disney Plus Türkiye Dünyayla Benim Aramda

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