Türkiye'den Avrupa'ya sığınma başvurusunda rekor: Sayı neredeyse ikiye katlandı
2023'te Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 100 bini aştı
Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA), 2023 yılına ilişkin “Sığınma Trendi” raporunu açıkladı.
EUAA verilerine göre, Türkiye’den AB’ye sığınma başvurusunda bulunanların oranı geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya artış gösterdi.
Rapora göre 2022 yılında 55 bin 446 olan başvuru sayısı geçen yıl 100 bin 807'ye çıktı.
Bu sayıyla Türk vatandaşları AB ülkelerine sığınma başvurusu konusunda en büyük üçüncü grubu oluşturdu.
Sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşının yüzde 60’ının tercihi ise Almanya oldu.
İlgili istatistiği gösteren tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan ekonomist Uğur Gürses, tablodaki durumu aktardıktan sonra "Ülkeyi yönetenlere sormak lazım: Nasıl memnun musunuz?" diye sordu.
T.C. yurttaşlarının AB'ye sığınmacılık başvurusunda sayı neredeyse ikiye katlanmış 100 bini geçmiş.— Uğur Gürses ?? (@ugurses) March 19, 2024
Yüzde 61'i Almanya'ya başvurmuş...
Ülkeyi yönetenlere sormak lazım: Nasıl memnun musunuz? pic.twitter.com/jkRy2sQ7Oe
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı
- Sürpriz beklentisi!