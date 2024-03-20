Türkiye'den Avrupa'ya sığınma başvurusunda rekor: Sayı neredeyse ikiye katlandı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:17

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA), 2023 yılına ilişkin “Sığınma Trendi” raporunu açıkladı.

EUAA verilerine göre, Türkiye’den AB’ye sığınma başvurusunda bulunanların oranı geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya artış gösterdi.

Rapora göre 2022 yılında 55 bin 446 olan başvuru sayısı geçen yıl 100 bin 807'ye çıktı.

Bu sayıyla Türk vatandaşları AB ülkelerine sığınma başvurusu konusunda en büyük üçüncü grubu oluşturdu.

Sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşının yüzde 60’ının tercihi ise Almanya oldu.

İlgili istatistiği gösteren tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan ekonomist Uğur Gürses, tablodaki durumu aktardıktan sonra "Ülkeyi yönetenlere sormak lazım: Nasıl memnun musunuz?" diye sordu.