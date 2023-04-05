Türkiye'nin en zenginleri belli oldu: Zirve değişti

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından 2023'ün en zengin insanları listelendi. Listede Türkiye'den isimler de yer alıyor. İşte Türkiye'nin en zengin iş insanları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:32
Türkiye'nin en zenginleri belli oldu: Zirve değişti
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Dünyanın en popüler iş dünyası dergilerinden olan Forbes '2023 Milyarderler Listesi'ni yayınladı. Dünyanın en zengin insanlarının yer aldığı listede 26 Türk iş insanı bulunuyor. Listeye göre lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault dünyanın en zengin insanı oldu.

İkinci sırada ise Elon Musk yer aldı. En çok milyardere sahip olan ülke ise değişmedi ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Listede 26 Türk isim de yer aldı.

Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin insanlarının ilk 15'i şu şekilde:

1- İbrahim Erdemoğlu - 5.3 milyar dolar

2- Murat Ülker - 5 milyar dolar

3- Ali Erdemoğlu - 4.7 milyar dolar

4- Semahat Sevim Arsel - 3 milyar dolar

5- İpek Kıraç - 2.9 milyar dolar

6- Mustafa Rahmi Koç - 2.7 milyar dolar

7- Şaban Cemil Kazancı - 2.5 milyar dolar

8- Ferit Şahenk - 2.5 milyar dolar

9- Erman Ilıcak - 2.3 milyar dolar

10- Filiz Şahenk - 2.3 milyar dolar

11- Sezai Bacaksız - 2.2 milyar dolar

12- Hamdi Ulukaya - 2.1 milyar dolar

13- Bülent Eczacıbaşı - 1.9 milyar dolar

14- Faruk Eczacıbaşı - 1.9 milyar dolar

15- Mehmet Sinan Tara - 1.9 milyar dolar


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