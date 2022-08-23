Türkiye’nin ham çelik üretimi temmuzda geriledi
Dünya Çelik Birliği verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 azalarak 2,7 milyon ton olarak kaydedildi.
Küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin yüzde 6'dan fazla düşmesinin etkisiyle temmuzda yıllık yüzde 6,5 azalarak 149,3 milyon tona geriledi.
Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), bu yılın temmuz ayına ait ham çelik üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, küresel ham çelik üretimi, temmuzda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 149,3 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,4 azalarak 81,4 milyon tona düştü.
Aynı dönemde çelik üretimi, Japonya'da yüzde 8,5 azalışla 7,4 milyon tona, Almanya'da yüzde 2 gerilemeyle 3 milyon tona, ABD'de yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon tona indi.
TÜRKİYE’NİN ÜRETİMİ GERİLEDİ
Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 azalarak 2,7 milyon tona geriledi.
Söz konusu dönemde çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 8,7 azalarak 2,7 milyon tona gerilediği, İran'da ise yüzde 34,1 artarak 2 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.
Öte yandan küresel ham çelik üretimi, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 azalarak 1 milyar 102 milyon tona düştü.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- Şort tacizine tepki
- 'Masamızda tek formül var'
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti