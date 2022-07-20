Sivas Demir Çelik işçilerinden oturma eylemi

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:18

Sivas Demir Çelik’te çalışan yüzlerce işçi aylardır maaş alamadıkları için bugün Sivas Kongre Müzesi yanında oturma eylemi yaptı.

Aileler, siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylemde işçiler, fabrikaya kayyum atanması talebinde bulundu.

Demir çelik fabrikasında çalışan işçiler daha önce de uzun zamandır hakedişlerini alamadıklarını söyleyemiş, operasyon neticesinde Erol Evcil’e ait birçok kuruma kayyum atandığını ancak Sivas Demir Çelik’e hâlâ atama gerçekleşmediğini belirtmişti.

CHP'Lİ KARASU: "3 MAYMUN OYNANIYOR"

Eyleme katılan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu burada yaptığı açıklamada, "Bu hikaye bugünün hikayesi değil ne yazık ki... 18 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Sivas'ın kanayan yarasından, sahipsiz bırakılan fabrikasından bahsediyoruz. Ne yazık ki 3 maymunun oynandığı ve sorunlarının çözülmediği fabrika, Sivas'ın kanayan yarasıdır" dedi.

Karasu, "Defalarca fabrikada çalışan işçi kardeşlerimiz, maaşlarını alamadılar. En son 4 aydır, maaşlarını alamıyorlar. 5 aydır fabrika kapalı. Fabrikanın sahibinin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bu fabrika devletimize en borçlu 3 kuruluşundan birisidir. Vergi ve SGK borcu bulunmaktadır. Şöyle düşünün; bugüne kadar normal bir vatandaşımızın bir arabasının vergi borcu, üniversitede okuyan bir gencimizin burs borcu varsa devlet ya aracına haciz ya hesabına bloke koyuyor. Aracına haciz koyduğu insanların aracını satılığa çıkarıyor. Ama 18 yıldır maliyeye, SGK'ya borcunu ödemeyen bir fabrikaya ne yazık ki devlet el koymamıştır. En son bu gruba operasyon yapılmış, 39 tane şirkete el konulmuş ve asıl hikayenin başında bulunan Sivas Demir Çelik'e kayyum atanmamıştır" diye konuştu.

"BİRİLERİ KORKTUĞU VE DALAŞMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN"

Son olarak Karasu, tüm Sivas'ın fabrikaya sahip çıkması gerektiğini belirterek “Birileri korktuğu ve dalaşmak istemediği için üç maymunu oynuyorlar. Bu memleketin tüm kurumlarının, STK'larının, siyasi partilerinin ve milletvekillerinin bu fabrikaya sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.