Çelikhanlı esnaf: 'Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:42

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ekonomik dar boğazdan dolayı sürekli zarar ettiklerini belirten Çelikhanlı bir esnaf Tutdere’ye şunları anlattı:

“BÖYLE GİDERSE ZATEN HEPİMİZ KAPATIRIZ”

“Dükkan kira, 600 milyon (lira) kira veriyoruz, elektrik geldi 500 milyon (lira), doğalgaz ayrı mesela. Tavuk eti, 9 milyona (lira) geliyordu şimdi 50 milyona (lira) geliyor. Ekmek 4 milyon (lira) oldu. Ben ne yapayım? Bir dürümde bir ekmek 4 milyonsa (lira) buradan ne kazanacağım? Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım.”