Türkiye'nin kredi risk primi yükseldi!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:17

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı haberleri siyaset gündemini hareketlendirirken piyasalarda da oynaklık yüksek oldu.

TL'DE TARİHİ KAYIP

Türk Lirası’nda tarihi bir değer kaybı görüldü. Sabah saatlerinde TL, dolar ve Euro karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybederken, Borsa İstanbul’da da değer kaybının artmasıyla devre kesici iki kez çalıştı.

KREDİ RİSK PRİMİNDE YENİ ZİRVE

Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini etkileyen 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 baz puana yükselerek Ekim 2024’ten bu yana zirveye çıktı.



