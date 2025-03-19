Türkiye'nin kredi risk primi yükseldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararıyla güne başlayan piyasalarda dalgalanmalar sert oldu. Türk Lirası’nda değer kaybı ve Borsa İstanbul’da sert düşüşün ardından Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi de son 5 ayın zirvesini gördü.

Türkiye'nin kredi risk primi yükseldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı haberleri siyaset gündemini hareketlendirirken piyasalarda da oynaklık yüksek oldu.

TL'DE TARİHİ KAYIP

Türk Lirası’nda tarihi bir değer kaybı görüldü. Sabah saatlerinde TL, dolar ve Euro karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybederken, Borsa İstanbul’da da değer kaybının artmasıyla devre kesici iki kez çalıştı.

KREDİ RİSK PRİMİNDE YENİ ZİRVE

Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini etkileyen 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 baz puana yükselerek Ekim 2024’ten bu yana zirveye çıktı.



Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #türk lirası #Kredi risk primi #Borsa İstanbul

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