İmamoğlu'na gözaltı, İBB'ye operasyon... Vatan Caddesi engellere rağmen doldu taştı: Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:15

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:48

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İMAMOĞLU'NA "SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada müstakbel cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti.

Operasyona gerekçe olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar gösterildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100'den fazla gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP'LİLER VATAN CADDESİ'NE AKIN ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sabah saatlerinde CHP lideri Özgür Özel'in Ankara'dan yola çıktığını, tüm CHP'lilerin Vatan Emniyet'te gideceğini ifade etmişti.

Bu çağrının ardından sabahın erken saatlerinden bu yana yurttaşlar Vatan Caddesi'ne akın etti.

Ablukalara ve tüm engellere rağmen yurttaşlar ve İBB çalışanları da Emniyet önünde toplandı.

Yurttaşlar, "Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Diktatör Erdoğan, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

YURTTAŞLAR SARAÇHANE'YE GEÇİYOR

Son olarak, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Vatan Caddesi'ndeki kitle Saraçhane'deki kitleyle birleşmeye karar verdi.

Yurttaşlar Saraçhane'ye doğru yürümeye başladı.