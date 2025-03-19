Türkiye ayakta... Dört bir yanda 'İmamoğlu' protestosu

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:33

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:20

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrası yurt genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor.

CHP ve muhalefet çağrıları sonrası yurttaş sokağa çıktı. Belediye başkanlıkları ve meydanlarda toplanan yurttaş gözaltı kararını protesto etti.

Uğur Mumcu Meydanında düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda partili katıldı. Toplanan partililer slogan atarak İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"CUMHURİYET HALK PARTİMİZ TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ OLMUŞTUR"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır.Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye’nin birinci partisi olmuştur.

Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır! Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir.Erdoğan’ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır.

Bu bir darbedir! Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde, her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir."

MANİSA’DA YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

CHP Manisa İl Başkanlığı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını il binası önünde protesto etti. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır" İfadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN MEMLEKETİ 'İMAMOĞLU' İÇİN SOKAKTA

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken bir diğer görüntü de Rize’den geldi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, “Fındıklı’da Ekrem İmamoğlu’na ve irademize sahip çıkmak için yürüdük! Adalet Nöbeti’ne başlıyoruz!” notuyla paylaşım yaparak görüntüleri paylaştı.

MUĞLA’DA CHP’LİLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin Muğla’daki gösterilerde CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından, CHP Muğla İl Örgütü İmamoğlu’na destek için Muğla Adalet Sarayı’na yürümek istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve yurttaşların da olduğu yürüyüşte polis, biber gazıyla müdahale etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye sıkılan biber gazı sonrası arbede çıkarken CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve 2 kişi gözaltına alındığı bildirildi.