Türkiye'nin politika faizi savaştaki Ukrayna'yı bile geçti...
Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti. Türkiye bu oranla savaştaki Ukrayna'nın bile ardında kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında üçüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti. Politika faizi 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:
''Enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.''
Yapılan bu açıklama ile verilen karar doğrultusunda politika faizi, savaşta bulunan Ukrayna'nın faiz oranının üzerine çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında Ukrayna Merkez Bankası yüzde 25 olan politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 22 seviyesine getirmişti.
Türkiye son yaptığı 750 baz puanlık artışla politika faizinde Ukrayna, İran, Pakistan, Nijerya, Mısır, Sierra Leone, Liberya ve Malavi'yi geride bıraktı.
Son alınan faiz kararı ile politika faizinde üzerine çıktığımız ülkeler ve politika faiz oranları şöyle:
- İran 18
- Pakistan 22
- Nijerya 18.75
- Mısır 19.25
- Sierra Leone 19.25
- Liberya 20
- Malavi 24
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