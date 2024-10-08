Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği alarm veriyor: Yabancı yatırımlar tehlikede!

Türkiye'nin sivil havacılık güvenliğinin uluslararası alanda zayıf algılanması, yabancı yatırımcıların havaalanı projeleri ve havacılık teknolojilerine yönelik yatırımlarını tehlikeye atıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, düşük ICAO puanlarının sektördeki mali sürdürülebilirliği tehdit ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği alarm veriyor: Yabancı yatırımlar tehlikede!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:11

Türkiye'nin sivil havacılık güvenliğinin uluslararası düzeyde zayıf algılanması, yabancı yatırımcıların havaalanı projeleri ve havacılık teknolojilerine yönelik yatırımlarının azalmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bu durumu değerlendirerek, "Bu zarar, kurumun mali sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Düşük ICAO puanları nedeniyle havacılık sektörümüz, bazı uçuş kısıtlamalarına maruz kalabilir ve yabancı yatırımcılar için riskli bir ortam yaratabilir" dedi.

SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ PUANI DÜŞÜŞTE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yanıtlaması için önerge veren Karasu, ICAO'nun Türkiye üzerindeki denetimlerini eylülde gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği puanının 49.4'e düştüğünü aktardı. Ayrıca, Hava Seyrüsefer Hizmetleri kategorisinde 19 puan aldığını ifade etti.

ICAO'nun Türkiye'nin puanını düşürmesinin ardından yabancı havayolu şirketlerinin Türkiye'deki uçuş operasyonlarını yeniden değerlendirmeye alabileceği, bazı kuruluşların ise Türkiye'den gelen uçuşlar için ek güvenlik önlemleri alabileceği belirtiliyor. Bu durum, yabancı yatırımcıların havaalanı yatırımları konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oluyor.


Etiketler: #sivil havacılık #ULAŞTIRMA ve altyapı bakanı #yabancı yatırımcı

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