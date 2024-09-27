Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde denetçinin parasını denetlenen işletme ödüyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:58

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:42

Sayıştay’ın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetim raporundaki bulgular arasında “genel müdürlük denetçilerinin geçici görevlendirmelerinde konaklama giderlerinin denetlenen işletmeler tarafından karşılanması” da yer aldı. Sayıştay, genel müdürlük denetçilerinin haberli ve habersiz denetimlerinde, konaklama giderlerinin kurum fiyat tarifesinde belirtilen düzenlemeye istinaden denetlenen işletmelerce karşılandığını tespit etti. Kurum denetçileri tarafından hava meydanları işletmeleri, hava yolu taşıma şirketleri ve hava araçlarına haberli ve habersiz denetimler yapıldığına işaret eden Sayıştay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Fiyat

Tarifesi’nin “Genel Hususlar” kısmının 6. bendinde de “Planlı/haberli denetim ya da incelemelerde, denetime/göreve katılan personelin görev süresince ulaşım ve konaklama ihtiyacı (genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, DHMİ, amatör havacılık, uçuş okulları ve genel havacılık işletmeleri hariç) denetlenen işletme ve/veya şirket tarafından sağlanır” düzenlemesinin yer aldığına dikkat çekti.

YASAYA AYKIRI

Sayıştay, yapılan incelemede, kurum denetçilerinin haberli ve habersiz denetimlerinde, konaklama giderlerinin Harcırah Yasası hükümlerine göre kurum tarafından karşılanması gerekirken, kurum fiyat tarifesinde belirtilen düzenleme uyarınca bu giderlerin denetlenen firmalar tarafından karşılandığının görüldüğünü belirtti. Bunun yasaya da aykırı olduğunu vurgulayan Sayıştay, şöyle devam etti:

“İdare tarafından Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesinde kamu görevlilerinin hediye, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri gibi menfaatleri ile ilgili hususların düzenlendiğinden bahisle idarenin haberli veya habersiz denetim için giden personelin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir. Ancak bulguda Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in herhangi bir maddesi dayanak olarak gösterilmemiştir. Denetim kapsamında giden denetim elemanları veya görevlilerin Harcırah Kanunu kapsamında görevlendirilmelerinden dolayı konaklama giderlerinin bu kanun kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.”

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Konunun 2022 yılı denetim raporunda da yer aldığını anımsatan Sayıştay, “Belirtilen mevzuat hükmünden ve yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kurumun Harcırah Kanunu’na uygun olmayacak şekilde yeni bir kural koyarak tesis etmiş olduğu düzenlemenin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Sonuç olarak, kurum denetçilerinin görevlendirilmelerinde konaklama masraflarının Harcırah Kanunu çerçevesinde ödenmesi gerekmektedir.”

Sayıştay, Kamu İhale Kurulu’ndan uygun görüş alınmaksızın doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan alımlara ilişkin yasal limitlerin aşıldığına da dikkat çekti. Limiti aşan tutar ise 8.4 milyon TL oldu.