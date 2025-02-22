‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın Temmuz-Eylül 2024 sonuçları gösterdi: Yüzde 57'imiz borçlu

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:00

Türkiye’de yurttaş, son yıllarda önemli bir borçlanma içinde. Özellikle düşen alım gücü bu açıdan çok belirleyici. ING Türkiye’nin, 2011’den bu yana yaptığı “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nı, genişletip yenileyerek Temmuz- Eylül 2024 için dün açıkladığı sonuçlar da bu açıdan önemli detaylar veriyor.

Araştırmaya göre borcu olanların oranı yüzde 57. Bu oran kadınlarda yüzde 58, erkeklerde yüzde 56. Yine, tasarruf sahipler içinde borcu olanların oranı yüzde 53’e inerken tasarruf sahibi olmayanların içinde borcu olanların oranı yüzde 62’ye yükseliyor. Toplam borçlulara borçlanma aracı açısından bakıldığında ise ilk sırada yüzde 43 ile kredi kartları var. Bunu yüzde 14 ile kredi borçları, yüzde 10 ile yakınlara borç takip ediyor. Borç sahiplerinin yüzde 28’i aylık gelirinin yüzde 10’undan azı, yüzde 55’i aylık gelirinin yüzde 20’sinden azı, yüzde 79’u ise aylık gelirinin yüzde 30’undan azıyla borç ödediğini belirtiyor.

ALTIN AÇIK ARA LİDER

Yine araştırmaya göre Türkiye’de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor. Katılımcıların yüzde 55’i tasarruf sahibi olduklarını belirtirken bu kitlenin yüzde 72’si düzenli tasarruf ettiğini aktarıyor. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 18’i gelirlerinin yüzde 10’undan azı, yüzde 81’i ise gelirlerinin yüzde 20’sinden azını tasarrufa ayırabildiğini belirtiyor. Tasarrufu olmayanların yüzde 59’u ise bunun için yeterli gelire sahip olmadığını belirtiyor. Bunu yüzde 16 ile borçları-zorunlu ödemeleri olanlar izliyor.

Tasarrufu olanların yatırım aracı tercihine bakıldığında yüzde 52 ile ilk sırada “altın, değerli taşlar ve metal hesapları” var. Bunu yüzde yüzde 24 ile “TL Vadeli Hesap” ve yüzde 20 ile “yastık altı döviz ve TL nakit” izliyor.



STOK 9.6 TRİLYON TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim borç stokunun, 31 Ocak itibarıyla Aralık 2024’e (aylık) kıyasla yüzde 3.5, Ocak 2024’e (yıllık) kıyasla yüzde 37.2 artışla 9.6 trilyon TL olduğunu açıkladı. İç borç aylık yüzde 5.2, yıllık yüzde 54.9 artışla 5.2 trilyon TL, dış borç aylık yüzde 1.5, yıllık yüzde 20.7 artışla 4.4 trilyon TL.



KARTLA HARCAMA YÜZDEN 66 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) yeni yayımladığı verilere göre Ocak 2025 sonu itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 130.2 milyon, banka kartı sayısı 195.6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113.1 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı da yüzde 10 artışla 438.9 milyon adedi çıktı. Bu kartlarla geçen ay yapılan toplam ödeme tutarı ise Ocak 2024’e kıyasla yüzde 66 artarak 1.6 trilyon lira oldu.

Kartlı ödemelerin yüzde 69 artışla 1 trilyon 366 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken yüzde 47 artışla 207.8 milyar lirasında banka kartları, yüzde 78 artışla 32.4 milyar lirasında ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Yine bu tür kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 577 milyona ulaştı. Bunların da 913.2 milyon adedinde kredi kartları, 538.1 milyon adedinde banka kartı ve 125.9 milyon adedinde ön ödemeli kart kullanıldı.

