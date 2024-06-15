Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu! 430 işçiye 'zorunlu izin'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:27

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear, İzmit fabrikasında üretimi 1 Haziran itibarıyla durdurdu.

Fabrika yetkilileri siparişlerin azalması nedeniyle üretime ara verildiğini belirtirken çalışan 430 işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldığı ifade edildi.

Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.