Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu! 430 işçiye 'zorunlu izin'
Dünyaca ünlü lastik üreticisi Goodyear'ın İzmit fabrikası, üretimi 1 Haziran'dan itibaren durdurdu. 430 işçi, sipariş azalması sebebiyle zorunlu yıllık izne çıkarıldı.
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear, İzmit fabrikasında üretimi 1 Haziran itibarıyla durdurdu.
Fabrika yetkilileri siparişlerin azalması nedeniyle üretime ara verildiğini belirtirken çalışan 430 işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldığı ifade edildi.
Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.
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