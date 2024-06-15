Erpiliç’te 22 işçi yediği yemekten zehirlendi

Bolu’da faaliyet gösteren Erpiliç firmasına ait fabrikada yedikleri yemekten zehirlenen 22 işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:52
Erpiliç’te 22 işçi yediği yemekten zehirlendi
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Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde faaliyet gösteren Erpiliç firmasına ait beyaz et üretim fabrikasında çalışan işçilerde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri meydana geldi.

Kendi imkanları ve fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülen işçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

Bazı işçilerin ise Bolu’da bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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