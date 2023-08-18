Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 4.8 azaldı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 14:18

Güncelleme: 18.08.2023 - 14:18

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı 2023 Haziran sonu itibarıyla 252,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziran sonu UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalışla 293,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 10,4 oranında azalışla 546,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -301,6 milyar ABD doları iken 2023 Haziran sonunda -252,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.”

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 15,7 oranında azalışla 108,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,0 oranında artışla 123,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,6 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları oldu.