Volkswagen üretimi durdurdu, fabrika kapatma kararı masada!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:12

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:12

VW'den gelen bir açıklamaya göre, ID.3 ve Cupra Born üretimi, 2 Ekim'den 13 Ekim'e kadar Zwickau fabrikasında ve 2 Ekim'den 16 Ekim'e kadar Dresden fabrikasında askıya alınacak. Ancak, üretim duraklaması nedeniyle kaç birim üretimin kaybedileceği belirsizliğini koruyor.

Bu kararın ardında, VW'nin Dresden fabrikasının tamamen kapatılma planı da bulunuyor. Bu fabrika 2002 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve kapanması, VW'ye yıllık olarak 20 milyon € tasarruf sağlayabilir. VW'nin Zwickau fabrikasındaki işçiler de geçici işçilere daimi sözleşme teklifini gerçekleştiremeyeceği bilgisini aldı. Bu karar, zorlu piyasa koşulları, azalan elektrikli araç talebi ve artan Çin yapımı elektrikli araç rekabetiyle açıklandı.

CUPRA BORN

VW, elektrikli araçlarını güncellemeye devam ediyor ve yenilenmiş bir Cupra Born modeli üzerinde çalışıyor. Bu yeni model, daha büyük bir ekran ve çift motorlu güç aktarma sistemi gibi geliştirmeler sunacak.

Bu üretim duraklaması, otomobil endüstrisindeki değişen talep ve rekabet koşullarının bir yansıması olarak görünüyor.