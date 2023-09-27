Hyundai'den şartlı satış: 2 yıl sonra geri alabilir!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:34

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:34

Adı açıklanmayan bir Rus şirketi Hyundai'nin 2022 başından beri atıl durumda bulunan St. Petersburg'daki üretim tesisini satın almayı kabul etti.

Fabrikanın ne kadara el değiştirdiği bilinmezken Rus haber kaynakları anlaşmanın Hyundai'nin dilerse tesisi geri satın alması için iki yıllık bir opsiyon içerdiğini belirtiyor. Geri alım opsiyonu, Renault ve Nissan'ın geçen yıl satılan Rusya operasyonları için sahip oldukları geri alım opsiyonlarına benziyor.

2 BİN 600 ÇALIŞANI BULUNUYORDU

The Korea Times'ın haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov anlaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Hyundai'nin satın alınmasıyla ilgili tüm kararları çoktan aldık... Alıcı yerel bir şirket olacak. Hyundai, bir (geri alım) seçenek planlıyor, ancak başkanın kararnamesi göz önüne alındığında, bu iki yılla sınırlı."

Fabrika yılda 200 bin adede kadar araç üretimini destekleyecek kapasiteye sahipti. Mart 2022'de faaliyetlerinin durdurulmasından önce fabrika Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio ve Kia Rio X-Line'ın üretiminden sorumluydu. Tesis en yoğun döneminde 2 bin 600 çalışana ev sahipliği yapıyordu.

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının tırmanmasından önce Rusya, Hyundai ve kardeş şirketi Kia için önemli bir pazar olmuştu. 2019 yılında Rusya'da toplam 400 bin araç satan Hyundai ve Kia, 2021 yılında Rusya'nın toplam araç pazarında yüzde 22,5'lik bir paya sahipti.

RUSYA'DA SATIŞLAR DÜŞTÜ

Rusya'dan gelen son satış rakamları, çatışmaların arttığı geçen yıl ülke genelinde yeni otomobil satışlarının yaklaşık %58,8 oranında düştüğünü ortaya koydu. Rusya'da 2022 yılı boyunca toplam 687.730 araç satılırken bu rakam 2021 yılında 1.6 milyondu.