Türkiye’ye gelen turist sayısı açıklandı: En çok Rusya’dan geldi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:00

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık verilerine göre ilk 5 ayda ağırlanan 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175’ini yabancıların, 1 milyon 559 bin 314’ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşların oluşturduğu kaydedildi.

Ocak-Mayıs 2023 döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,65 artış yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“İlk 5 ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 110,12 artış ile birinci, Almanya yüzde 20,75 artış ile ikinci, Bulgaristan ise yüzde 11,64 artışla üçüncü oldu. Bu ülkeleri İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izledi.”

EN ÇOK RUSYA'DAN

Açıklamada, Türkiye’ye bu yılın Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4 milyon 500 bin 242 olarak gerçekleştiği aktarılarak, “Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 76,55 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 24,04 artış ile Almanya ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,07 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı Bulgaristan ile İran takip etti” denildi.