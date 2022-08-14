Türkiye'ye yönelik uçak seferleri artırılıyor
Cezayir Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin dört kentinden Türkiye'ye uçak seferlerinin artırıldığını duyurdu.
Cezayir Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, başkent Cezayir’in yanı sıra Annaba, Konstantin ve Vahran (Oran) kentlerinden İstanbul’a haftalık toplam sefer sayısı 7'den 14'e çıkarıldı.
Söz konusu adımın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un hava taşımacılığını geliştirme kararı kapsamında atıldığına vurgu yapılan açıklamada, Tunus ve Katar’a yönelik uçuşların da artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Cezayir’den Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer ve Mali’ye de seferler düzenleneceği, Senegal’e de bir ek sefer konulacağı kaydedildi.
AirportHaber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Tebbun, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cezayir'deki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğuna dikkati çekmişti.
Video Haberler
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
- 'Erdoğan'a gönderin görsün'
- 'Yasal seçim takvimine bakıldığında...'
- Motorine dev zam yolda
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- AKP'den peş peşe istifalar!
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- 'Fakirliğin genel nedeni günahlarımızdır'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'