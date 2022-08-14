Türkiye'ye yönelik uçak seferleri artırılıyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 15:49

Cezayir Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, başkent Cezayir’in yanı sıra Annaba, Konstantin ve Vahran (Oran) kentlerinden İstanbul’a haftalık toplam sefer sayısı 7'den 14'e çıkarıldı.

Söz konusu adımın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un hava taşımacılığını geliştirme kararı kapsamında atıldığına vurgu yapılan açıklamada, Tunus ve Katar’a yönelik uçuşların da artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Cezayir’den Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer ve Mali’ye de seferler düzenleneceği, Senegal’e de bir ek sefer konulacağı kaydedildi.

AirportHaber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Tebbun, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cezayir'deki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğuna dikkati çekmişti.