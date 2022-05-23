Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 225,59 arttı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2.574.423 kişi oldu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 172.5 artışla 7.48 milyon olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ZİYARETÇİ ALMANYA'DAN GELDİ

Nisan ayında en fazla yabancı ziyaretçi 395,372 kişi ile Almanya'dan gelirken, bu ülkeyi 270,997 kişi ile Bulgaristan ve 225,296 kişi ile İngiltere izledi. Söz konusu üç ülkeden gelen ziyaretçi sayısı bir öceki yıla göre güçlü artış kaydetti.

RUSYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yıl aynı aydaki 156,133 kişiden 130,150 kişiye geriledi. Geleneksel olarak Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumundaki Rusya, Ukrayna'yı işgali sonrası yaşanan gelişmelerle Nisan'da yabancı ziyaretçi sayısında, İran'ın ardından 5. sırada yer alabildi.

Rusya'dan Ocak-Nisan'da gelen toplam ziyaretçi sayısı da geçen yıl aynı dönemdeki 552,048 kişiden 490,914'e geriledi. Rusya; Almanya, Bulgaristan ve İran'ın ardından 4. sırada yer aldı.