Türkşeker pancar üreticisine ikinci avans ödemesini yaptı

24 Haziran 2022 Cuma, 17:30

2021 yılının son aylarında uygun fiyatları şeker bulabilmek oldukça zorlaşmış, benzine gelen zam üreticinin üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. Artan maliyetler karşısında üretimde zorluk çeken çiftçileri görmezden gelen iktidar şeker ithalatı yapılacağını duyurmuştu.

26 Mayıs'ta bakanlığa bağlı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

TÜRKŞEKER İKİNCİ AVANS ÖDEMESİNİ YAPTIĞINI DUYURDU

28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapıldığını bildiren Türkşeker tarafından, çiftçilerin pancarın çapa ve bakımı için olan ikinci nakdi avansların 24 Haziran’da hesaplara yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek nakdi avansların yüzde 290 artışla 70 liraya, 3 defa ödenen avans sayısınınsa 5’e çıkarıldığı duyuruldu.

Türkşeker’in sözleşmeli tarım çerçevesinde bu yıl pancar eken 28 bin 425 pancar çiftçisine 24 Haziran tarihine kadar toplam 966 milyon lira nakdi avans ödemesi yaptığı kaydedildi.