TürkTraktör'den yılın ilk yarısında 3 milyar 836 milyon lira net kâr

Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:36

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:36

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2024'ün yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında 24 bin 920 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 59'unu, ihracatının ise yüzde 80'ini karşıladı.

TürkTraktör'ün 'TMS 29' hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yarıyıl finansal verileri doğrultusunda net karı 3 milyar 836 milyon lira, toplam cirosu 33 milyar 668 milyon lira, şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı ise sırasıyla yüzde 16,2 ve yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

Şirket, 2024'ün ilk yarısında yurt içi pazara 17 bin 604 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 185 adede ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 48,3 payı olan TürkTraktör, liderliğini 17 yıldır sürdürüyor.

New Holland markasıyla pazar lideri olan TürkTraktör'ün premium markası 'Case IH' ise pazarda 2'inci sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Sejourne şöyle konuştu:

''Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 59'unu, ihracatının ise yüzde 80'ini karşılamaktan büyük gurur duyuyoruz. Dünya standartlarındaki en son emisyon seviyesi olan faz-5 geçişini tamamladığımız geniş ürün gamımızla, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alması için her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan en son teknoloji traktör ve ekipmanlarımızı tercih eden çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyorum.''