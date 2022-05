TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yine zam geliyor!

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:07

Türkiye ekonomik krizle boğuşmaya devam ederken, gıda fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayına günler kala yaptığı açıklamada, "Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu’nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kırmızı ete yüzde 10 zam gelmişti.

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Cumhuriyet'e yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEKTİR"

Kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini duyuran Solakoğlu, "Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.

1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak.