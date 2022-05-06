TÜİK kırmızı et üretim verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu "Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2020-2021" verilerini yayımladı.Yayımlanan verilere göre 2020 yılında 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021 yılında %9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.
Sağımlık ineklerin kesime gönderildiği bu dönemde TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre 2020'ye oranla sığır eti üretimi %8,9 artarak 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi %11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi %4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise %28,6 artarak 10 bin 831 ton oldu.
Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2012 yılında 1 milyon 67 bin 553 ton iken 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştığı görüldü.
2021 yılı için 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edilen toplam kırmızı et üretiminin %74,8'ini sığır eti, %19,8'ini koyun eti, %4,8'ini keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.
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