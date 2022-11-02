TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş öncülüğünde memleket çıkarması yapıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği TUSGİD, bir süredir başarıyla gerçekleştirdiği ekonomi gündemli istişare ve değerlendirme toplantılarını Tunceli’ye taşıdı. TUSGİD yöneticileri ve Tunceli’ye gönül vermiş yatırımcı iş insanlarının yanı sıra; siyaset, sanat ve sosyal camiadan pek çok ismin katılımıyla adeta memleket çıkarması yapıldı. Alanında ünlü ekonomistler ve iş insanları, bölgede yapılması gereken yatırımları memleket havası ve doğası eşliğinde istişare etti.

TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, dernek yöneticileri, ekonomist Selçuk Geçer, ünlü dağcı Nasuh Mahruki, CEO Platform Derneği Başkanı Haldun Pak ve konuklar, Tunceli’de önemli temaslarda bulundular. Tunceli’nin eşsiz doğası, yemyeşil vadileri ve muhteşem havası eşliğinde kenti gezen TUSGİD heyeti, yörenin birbirinden lezzetli damak tadlarını da tattılar. Heyet, Tunceli’yi kalkındıracak ve kentin gelişimine katkıda bulunacak ekonomik ve sosyal hamleler üzerine bölge insanı ile istişare etme fırsatını da değerlendirdi.

TUSGİD heyetinin ilk ziyareti Pülümür Belediyesi’neydi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret programı sonunda Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Sarı, TUSGİD Üyelerine Munzur Tuz (Pülümür tuz) ve bal hediye etti. Bölgenin tanıtımı ve kaynaklarının ele alındığı toplantı sonrası ilçeyi gezen konuklar esnaftan da bolca alışveriş yapma imkânı buldu. Pülümür’ün önemli bir değeri Cemal Süreya anıtı önünde fotoğraf da çektiren heyet, daha sonra Tunceli’ye geçti.

ZÜLFİKAR KILICI VERİLDİ

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan tarafından kent müzesinde karşılanan Bektaş ve konuklar burada da verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Özkan tarafından Bektaş’a takdim edilen Zülfikar kılıcı da son derece anlamlıydı. Programın son toplantısı Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantıda tecrübeli isim Av. Haydar Kaya’nın önerdiği önemli bir proje de gündeme getirildi. Tüm boyutlarıyla ele alınarak tartışılan proje, kurulacak bir anonim şirket aracılığı ile ekilmeyen tarla, biçilmeyen çayırların sahiplerini ortak etmeyi öneriyor. Yine projeye göre; yatırımcılardan toplanacak sermaye ile gerekli tarım aletleri alınacak, bir kampus içinde gerekli hangar, paketleme vs. yapılacak altyapı kurulacak. Üretim ve pazarlama aşamaları olan projenin detayları ileride geniş katılımlı bir toplantılarda konuşulacak.



TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK NİMET

TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, seyahate katılan konuklarına ve kendilerini ağırlayan hemşerilerine teşekkür etti. Tunceli’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bektaş, “Tunceli her alanda yüksek potansiyele sahip kent. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile Tunceli ülkemiz ve tüm dünya için büyük nimet. Bu güzelim cennet memleketimizin ekonomik kalkınması, gelişmesi ve her alanda bölge insanının huzuru için bizler elbette bir şeyler yapmamız gerektiğinin sorumluluğu ve bilinciyle bugün buralardayız. Turizm başta bölgemize yatırım kazandırmak istiyoruz. Ekonomik istişare ve Tunceli’ye yatırım toplantılarımızın temel amacı bu” şeklinde konuştu.

