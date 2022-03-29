TÜSİAD nedir, açılımı ne, görevleri neler? İşte TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri

29 Mart 2022 Salı, 16:06

Genel merkezi İstanbul'da olan TÜSİAD'ın Ankara'da temsilciliği, Brüksel, Washington DC, Berlin, Londra, Paris'te uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunuyor.

TÜSİAD'ın 29 Mart 2022 tarihinde yapılan genel kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına 2 yıllığına Orhan Turan seçildi. Devir teslim törenin konuşan yeni TÜSİAD Başkanı, "Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye'yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz" dedi.

TÜSİAD NEDİR?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarları tarafından kurulan bir örgüttür.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükümete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdi.

1960'lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. Önde gelen 12 sanayicinin 2 Nisan 1971'de verdiği imza sonucunda, hükümet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971'de resmen kabul etti. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu (1974-1980).

SİYASETTE SÖZ SAHİBİ OLDU

TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı.

Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi.

1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

KADIN BAŞKAN SEÇİLİNCE DERNEĞİN ADI DEĞİŞTİ

25 Ocak 2007'de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu.

12 Aralık 2009'da Ümit Boyner TÜSİAD'ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu, 13 Mayıs 2010'de ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanı Ömer Cihad tarihte ilk kez TÜSİAD'ı ziyaret etti.

18 Ocak 2018'deki 48. Olağan Genel Kurul'da 'Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği' adı, 'Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği' olarak değiştirildi.

TÜSİAD YÖNETİM KURULU (2022-2024)

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2022 günü gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada, iş insanı Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçildi.

TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu; Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu isimlerden oluştu.