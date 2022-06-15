TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan'dan iktidara 'ekonomi' eleştirisi: 'Sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez'
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan, enflasyondaki artış hızının daha önce görülmedik düzeyde olduğuna dikkat çekti. Özilhan iktidara eleştiri yönelterek, "Ekonomik sorunlar sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi bugün toplandı. Açılış konuşmasını yapan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, dünyada sağ popülist hareketlerin gerilemeye başladığını dile getirdi.
Enflasyondaki artışın önceki dönemlerden daha hızlı olduğunu dile getiren Özilhan, "Enflasyon kontrolden çıkıyor, öncelik bunu önlemek ve düşürmek. Ekonomik sorunlar sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez. Tam tersine sık sık yapılan değişiklikler ekonomiyi bozar" ifadelerini kullandı.
BloombergHT'nin aktardığına göre, Türkiye'nin risk priminin yükseldiğine dikkat çeken Özilhan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:
- Enflasyon kontrolden çıkıyor, öncelik bunu önlemek ve düşürmek.
- Bu durum gelir adeletsizliğini daha da artıracak.
- İçerideki politikalarla risk primimiz yükseliyor.
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile gündeme gelen gıda krizi Türkiye'yi de etkiledi.
- Savaşın uzamasını ithalata bağımlı ülkelerde gıdaya ulaşımı zorlaştırdı.
- Ülkenin yeni bir tarım politikasına ihtiyacı var.
- Ukrayna'nın işgali küresel terdarik zincirlerinin önemini gündeme getirdi.
- Küreselleşmenin yönü ülkelerin ekonomi politikalaını belirleyecek.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan izlenen politikalarlar ülkede gelirlerin erdiğini dikkat çekerek, "TÜFE üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz" ifadelerini kullandı.
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