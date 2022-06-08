CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen eşlik etti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, gün içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı da ziyaret etti.
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