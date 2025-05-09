TÜSİAD'dan dikkat çeken 'Avrupa Günü' açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği beklenmedik atılımlar üzerine kurulmuştu. AB–Türkiye entegrasyon ortaklığı da kendi atılımını gerçekleştirebilir: Ayrışmayı yönetmek yerine, gerçek bir bütünleşmeye, stratejik uyum ve eyleme odaklanılmalıdır" denildi.

TÜSİAD'dan dikkat çeken 'Avrupa Günü' açıklaması
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ANKA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:09

9 Mayıs Avrupa Günü'nde TÜSİAD'dan yazılı açıklama geldi. Gümrük Birliği modernizasyonunun hızla gündeme alınması için çağrının yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küresel düzeyde sistemsel bir değişimden geçilirken Avrupa entegrasyonunun temel değerlerine dönülmesi gereken bir zamandayız.

Avrupa Birliği beklenmedik atılımlar üzerine kurulmuştu. AB–Türkiye entegrasyon ortaklığı da kendi atılımını gerçekleştirebilir: Ayrışmayı yönetmek yerine, gerçek bir bütünleşmeye, stratejik uyum ve eyleme odaklanılmalıdır.

"TÜSİAD VE ÜYESİ OLDUĞU BUSINESSEUROPE İLE BERABER AB VE TÜRK İŞ DÜNYASININ ORTAK ÇAĞRISIDIR"

Güven, ortak demokratik değerlere ve daha derin ekonomik entegrasyona dayanan öngörülebilir bir zeminde inşa edilebilir. AB–Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ortak rekabet gücünü artırmak için önceliklidir ve stratejik bir zorunluluktur. Bu aynı zamanda sağlam bir güvenlik işbirliğinin de temel taşı olarak görülmelidir. Gümrük Birliği modernizasyonunun hızla gündeme alınması TÜSİAD ve üyesi olduğu BusinessEurope ile beraber AB ve Türk iş dünyasının ortak çağrısıdır."



Etiketler: #tüsiad #Avrupa #avrupa birliği

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