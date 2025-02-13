TÜSİAD'ın tepkisi yankılarını sürdürüyor... CHP'den AKP'ye sert yanıt: 'Hala anlamadılar'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:22

Güncelleme: 13.02.2025 - 21:31

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programına destek verilse de sürecin yavaş işlediğini belirten Turan, "Neler yapılması gerektiğini defalarca söyledik çünkü sussak gönlümüz razı değil” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan basın özgürlüğüne yönelik baskılara değinen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturma açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor" şeklinde konuşmuştu.

AKP'DEN YAPILAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARA CHP'DEN YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tunç “Türkiye eski Türkiye değildir” dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" sözleri ile TÜSİAD'a tepki gösterdi.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, "CHP’nin ön seçimine katılmayı da unutmayın" demişti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medyadan yaptığı açıklama ile AKP'li isimlere yanıt verdi. Açıklamasında sandık çağrısı da yapan Yücel, "AKP’li yöneticiler şunu hala anlamadı; hiç kimse, hiçbir kesim yada zümre, kendini millet iradesinin ve hukukun üstünde göremez" ifadelerini kullandı.

Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

"Ekonominin çöktüğü, yoksulluğun günden güne derinleştiği, "adalet" ve "hukuk" kavramlarının içinin boşaltıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Yılmaz Tunç'a hukukun üstünlüğünü yok sayan, siyasallaşmış yargı ile muhalif olan herkesi tehdit eden bir iktidarın adalet bakanı olmanın utancı yetmemiş;

Şimdi de bu bozuk düzeni eleştiren herkese gözdağı vermeye, demokratik hakkını kullanan tüm kesimleri susturmaya çalışıyor...

Az kaldı, 23 yıldır sadece kendi çıkarını düşünen bir grubun yönettiği Türkiye geride kalacak;

Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin hakim olduğu bir düzende, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir iktidar bu ülkeyi yönetecek.

AKP’li yöneticiler şunu hala anlamadı; hiç kimse, hiçbir kesim yada zümre, kendini millet iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

Sandık gelecek, millet gereken cevabı verecek!"