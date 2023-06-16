TÜSİAD'dan Mehmet Şimşek'le görüşme sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD yöneticileriyle görüştü. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Reuters/AA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:09
TÜSİAD'dan Mehmet Şimşek'le görüşme sonrası açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmede TÜSİAD üyeleri ekonomide son dönem ve atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Yüksek İstişarı Konseyi (YİK) öncesi Bakan Şimşek ile bir araya geldiklerini, tespit ve önerileri paylaştıklarını açkıladı.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Özilhan şunları söyledi:

"Bakan Şimşek'in çalışmaları tamamladıktan sonra ortaya koyacağı programın makroistikrara katkı sağlamasını bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz."

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.



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