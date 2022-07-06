Tütün ve alkollü içkilerden toplam 125.4 milyar TL vergi gelecek
Hükümetin içki ve sigaraya yaptığı zamlarla artan Özel Tüketim Vergisi bütçeyi de kurtaracak. Bu yıl ek bütçe ile 376.6 milyar liralık ÖTV hedefleniyor.
Hükümetin zam yaparken ilk düşündüğü ürünler içki ve sigara Hazine’nin kurtarıcısı oldu. Meclis’ten kabul edilen ek bütçeyle yıl sonu için hedeflenen 376.6 milyar liralık Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 125.4 milyar lirası tiryakilerin cebinden çıkacak.
Hükümetin içki ve sigara zamları raflara yansımaya başladı. Japon Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yaptığını açıkladı.
HEDEFİN YARISI
Önceki akşam da bazı alkol grupları zamlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, içki ve sigarada bütün firmaların fiyat güncellemesi yaptığını açıkladı.
İçki ve sigaraya durmak bilmeyen zamlar, aynı zamanda ÖTV artışıyla beraber Hazine’ye gelir olarak dönüyor. Yılbaşındaki yapılan bütçede alkollü içkiler ile tütün mamüllerinden bu yıl için beklenen toplam ÖTV hedefi yaklaşık 96.7 milyar TL olarak açıklanmıştı. Alkollü içkilerden 26.1 milyar TL, tütün mamüllerinden de 70.6 milyar TL ÖTV geliri hedeflenmişti.
Bu rakamın yarısına yılın ilk beş ayında ulaşıldı. Alkollü içkilerden 5 ayda 11.4 milyar TL, tütün mamüllerinden de bütçeye beş ayda 31.7 milyar TL ÖTV geliri sağlandı. Böylece iki üründen beş ayda bütçeye toplam ÖTV katkısı 43.1 milyar TL olarak gerçekleşerek alkollü içkilerde yıllık hedefin yüzde 43.5’i, tütün mamüllerinde de yıllık hedefin yüzde 45’i sağlanmış oldu.
TOPLAMI 376.6 MİLYAR
Hükümetin TBMM’de kabul edilen yeni ek bütçesinde ise alkollü içkiler ile tütün mamüllerinden elde edilecek ÖTV geliri artırıldı. Ek bütçeye göre alkollü içkilerden 11.8 milyar TL, tütün mamüllerinden de 16.9 milyar TL daha ek ÖTV geliri elde edilecek. Yılbaşında yürürlüğe giren bütçedeki 96.7 milyar TL’lik ÖTV geliri de eklendiğinde bu yıl için alkollü içkiler ile tütün mamüllerinden hedeflenen toplam ÖTV geliri ise 125.4 milyar TL’ye ulaşıyor.
Bu arada yılbaşında yürürlüğe giren bütçede bu yıl için beklenen toplam ÖTV hedefi 219.4 milyar TL’ydi. Ek bütçeye 157.2 milyar TL ÖTV geliri eklendi. Böylece bu yıl için beklenen toplam ÖTV geliri 376.6 milyar TL’ye ulaşacak. Ek bütçede en fazla ÖTV geliri ise motorlu taşıt araçları için hedeflendi. Buradan 70.2 milyar TL daha ek ÖTV geliri bekleniyor. Akaryakıttan beklenen ek ÖTV geliri de 47.2 milyar TL. Yılbaşında yürürlüğe giren bütçede bu yıl için akaryakıt ürünlerinden 31.4 milyar TL, motorlu taşıt araçlarından da 72.1 milyar TL ÖTV geliri öngörülmüştü. Böylece bu yıl için motorlu taşıt araçlarından gelecek ÖTV toplamı 142.3 milyar TL’ye, akaryakıttan gelecek ÖTV toplamı da 78.6 milyar TL’ye çıkacak.
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