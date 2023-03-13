TÜYAP dünyaya Belgrat’tan açıldı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Fuar açılışı sonrası gazetecilerle bir araya gelen TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, ekonomiyi de değerlendirdi.

Türkiye’nin büyük ölçekli ve katma değerli üretime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ünal, “Dünyada biz yapmazsak kriz olacak bir ürün yok. Her şeyi az az yapıyoruz. Bir şeyde lider olmalıyız. Asya ülkeleriyle mücadeleyi bırakmalıyız. Bizde maliyetler çok yüksek Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerle ucuzlukta mücadele edemeyiz” dedi.



TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop ise “Türkiye’de ihracata aç üreticiler var. Bu üreticileri Avrupa pazarına götürmenin yolu Balkanlar’dan geçtiği için böyle bir yatırım yaptık. Buranın da fuarcılık anlayışını değiştirecek iş yapım biçimleri uyguluyoruz” diye konuştu.



