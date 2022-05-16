Tuz fiyatları bir yılda üçe katlandı!
Yurttaşlar, ekonomik krizle boğuşurken gıda, akaryakıt ve giyim fiyatlarına art arda zamlar gelmeye devam ediyor... Mutfakların olmazsa olmazı tuzun bile fiyatı bir yılda üçe katlandı.
Denetim mekanizmasının yozlaşmasını ifade eden “tuz koktu” deyimi artan fiyatlarıyla “tuz koptu”ya evrildi. 1,5 kilogramlık poşetlerde satılan tuzun fiyatı ise 18 Mayıs 2021’de 6 lira 95 kuruştu. Bugün ise aynı ürünün fiyatı 20 liranın üzerinde market raflarında satışa çıkıyor.
Geçen yıl bugünlerde 500 gramlık plastik tuzluklu ambalajda satılan iyotlu tuzun fiyatı ise 5 lira seviyelerindeydi. Farklı marketlerde 18 Mayıs 2021’de 4 lira ila 5 lira 80 kuruş arasında değişen fiyatlarla raflarda yerini alan ürünün fiyatı iki katına çıktı. Kendilerini “ucuzluk marketi” olarak adlandıran zincir marketlerde yarım kilogramlık tuzun fiyatı 11 liraya dayandı.
5 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 500 OLDU
Bir zincir marketin kendi markası olan 1500 gramlık tuzun fiyatı 2017’de sadece 70 kuruştu. Aynı ürün aynı gramajla bugün 4 lira 20 kuruşa satılıyor. Tuzdaki 5 yıllık fiyat değişimi tam yüzde 499,99 oldu.
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