Tuz fiyatları bir yılda üçe katlandı!

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:12

Denetim mekanizmasının yozlaşmasını ifade eden “tuz koktu” deyimi artan fiyatlarıyla “tuz koptu”ya evrildi. 1,5 kilogramlık poşetlerde satılan tuzun fiyatı ise 18 Mayıs 2021’de 6 lira 95 kuruştu. Bugün ise aynı ürünün fiyatı 20 liranın üzerinde market raflarında satışa çıkıyor.

Geçen yıl bugünlerde 500 gramlık plastik tuzluklu ambalajda satılan iyotlu tuzun fiyatı ise 5 lira seviyelerindeydi. Farklı marketlerde 18 Mayıs 2021’de 4 lira ila 5 lira 80 kuruş arasında değişen fiyatlarla raflarda yerini alan ürünün fiyatı iki katına çıktı. Kendilerini “ucuzluk marketi” olarak adlandıran zincir marketlerde yarım kilogramlık tuzun fiyatı 11 liraya dayandı.

5 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 500 OLDU

Bir zincir marketin kendi markası olan 1500 gramlık tuzun fiyatı 2017’de sadece 70 kuruştu. Aynı ürün aynı gramajla bugün 4 lira 20 kuruşa satılıyor. Tuzdaki 5 yıllık fiyat değişimi tam yüzde 499,99 oldu.