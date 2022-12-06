Ücreti şaşırttı! Şişli’de koğuştan bozma tek odaya 5 bin TL istediler

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Kiralarda yaşanan büyük artışlardan sonra mülk sahipleri oda kiralamaya başladı. İş merkezlerine yakın lokasyonlarda 5 metrekare penceresi dahi olmayan odalar için mülk sahipleri aylık 4000 ila 5000 TL arasında kira istiyor.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ekimde yüzde 159.2 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 62.2 TL’ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 145.6’yı aştı. Kiralarda yaşanan artışlarla ev sahipleri ya da kiracılar odalarını kiraya vermeye başladı. Özellikle İstanbul’da iş merkezlerine yakın olan Şişli, Beyoğlu, Kağıthane gibi ilçelerde penceresi olmayan odalara yüksek kiralar talep edilmeye başlandı. Şişli’de duvarında havalandırma bulunan 5 metrekarelik odaya 4000 TL kira isteniyor.

BEŞİKTAŞ’TA EN AZ 7000 TL

Ev sahiplerinin dışında “suit” olarak ifade edilen konutlarda cezaevi koğuşunu andıran odaların kiraları da 9000 TL’ye kadar çıkıyor. İlan araması yaparken 3500 ila 7000 TL arasında çoğunlukla odalar listeleniyor. Şişli’de 4000 TL olan oda fiyatları Beşiktaş’ta 7000 TL’nin de üzerine çıkıyor.

Çalışanlar mevcut gelirleriyle kiraları karşılayamaz hale gelince özel öğrenci yurtları çalışanlara dört kişilik iki ranzanın bulunduğu odaları kiralamaya başladı. Beşiktaş ilçesi Fulya Mahallesi’nde yer alan öğrenci yurdunun ilanında görüp iletişime geçtiğimiz yetkili iki ranza bulunan ve toplam 22 metrekarelik odaya öğrenci dışında çalışanları da kabul ettiklerini belirtti. Dört kişilik odalarda bir banyo ve tuvalet bulunuyor.