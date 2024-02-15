Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak, 15 milyon 57 bini buldu.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:25
Ücretli çalışan sayısı arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2022'de 14 milyon 800 bin 999 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 artışla 15 milyon 57 bin 373 kişiye yükseldi.

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Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2 arttı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre de yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı.


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