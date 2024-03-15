Ücretli çalışan sayısı azaldı
TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 2,8 arttı. Mevsim etkisinden arındırılmamış verilere göre ücretli çalışan sayısı ocakta önceki aya göre 209 bin kişi azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2024 dönemine ait Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmamış verilere göre ücretli çalışan sayısı ocakta önceki aya göre 209 bin kişi azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ise ücretli çalışan sayısı 19 bin 311 kişi arttı.
SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISINDA DEĞİŞİM
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.
AYLIK DEĞİŞİM
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.
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