Ucuz eti yurttaştan önce restoranlar aldı: Satışlara kota getirildi

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:13

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:13

Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'daki 1.750 markette kırmızı et fiyatları sabitlendi. Ancak ucuz etin cazibesi, kasaplar ve lokantacılar tarafından fırsata çevrildi ve yurttaşlar et bulmakta zorlandı.

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu arasında imzalanan protokolle, İstanbul'da 1.500, Ankara'da ise 250 markette kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı sabit tutuldu. Ancak bu uygulama beklenmedik bir soruna yol açtı.

UCUZ ET İŞLETMELERİN STOKLARINA GİTTİ

Özellikle lokantacılar ve kasaplar, marketlerden toplu alımlar yaparak ucuz et stokladı. Bu durum, bireysel tüketicilerin et bulamamasına neden oldu. Marketler, yurttaşların da faydalanabilmesi için kota uygulamasına geçti.

MARKETLERDE KOTA UYGULAMASI DEVREYE GİRDİ

Derin dondurucuda parça etler 6-12 ay, kıyma 3-4 ay, sakatatlar ise 2-3 ay, saklanabilirken restoran alımlarında ramazandan sonraki dönem için de yüksek alımlar yapılabiliyor.

Büyük alıcıların yoğun ilgisi nedeniyle marketler kota koyarak satış yapmaya başladı. Böylece lokantacılar ve kasapların toplu alımları sınırlandırıldı.

PERDER’DEN AÇIKLAMA

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan boyunca et fiyatlarını sabit tutma kararını duyurmuştu. Ancak bu uygulama beklenmedik şekilde yurttaşların et bulamama sorununu ortaya çıkardı.

Ramazan ayı boyunca sabit fiyat uygulaması, kasap ve lokantacıların toplu alımları nedeniyle yurttaşları mağdur etti. Marketlerde kota uygulaması devreye girse de et bulma sıkıntısı devam ediyor.