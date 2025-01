Kırmızı et ürünlerine kanatlı eti karıştırılmış!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:14

İzmir’de gıda güvenliği denetimleri kapsamında yapılan kontrollerde, kırmızı et ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kayıtlı 1000’den fazla işletmede gerçekleştirdiği denetimlerde, 10 işletmenin ürünlerinde mevzuata aykırı içerik kullandığını tespit etti. Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerde en çok kanatlı et karışımına rastlandı.

2024 yılı boyunca yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere toplam 2 milyon 883 bin TL idari para cezası uygulandı. İzmir genelinde 30 bin kilogram et ve et ürünü imha edildi. Ayrıca, kaçak kesimlerden elde edilen 100 kilogram at eti, 200 kilogram büyükbaş eti ve 12 kilogram küçükbaş eti ele geçirilerek imha edildi.

İzmir’de kayıtlı 46 bin gıda işletmesine 2024 yılı boyunca yaklaşık 110 bin denetim yapılırken, toplamda 70 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi. Kırmızı et işletmelerine özel olarak yapılan denetimlerde ise yaklaşık 3 milyon TL para cezası uygulandı.