Ukrayna tahıl ihracatını kademeli olarak artırıyor: Türkiye koridor görevi üstlenecek mi?
Avrupa Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Ukrayna'nın tahıl ihracatının arttığını ve aylık iki tona yaklaştığını söyledi.
Wojciechowski, Polonya tarım bakanı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna'dan aldığımız bilgiye göre ülkenin tahıl ihracatı kademeli olarak artıyor ve şu anda aylık iki tona yaklaşıyor" dedi.
Afrika ve Orta Doğu'ya yönelik en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki Ukrayna'nın sevkiyatı, Şubat ayında Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından durma noktasına gelmişti. Bu durum, gıda fiyatlarını yükseltmiş ve küresel bir gıda krizini tetiklemişti.
TÜRKİYE KORİDOR OLUŞTURACAK MI?
Türkiye, Karadeniz'den dünyanın geri kalanına tahıl sevkiyatı yapılmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturulması için Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında girişimlerde bulunsa da, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söylemişti.
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