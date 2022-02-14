Ukrayna'daki gerilim yüzünden enerji ve petrol fiyatları yükseliyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 15:00

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Ukrayna'da haftalardır devam eden gerilim enerji fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'da doğalgaz ve elektrik ücretleri ABD'nin geçtiğimiz günlerde Rusya'nın "her an" işgale başlayabileceğini öne sürmesinin ardından yüzde 10'dan fazla arttı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Cuma günü "işgal hareketinin Pekin Olimpiyatları bitmeden, bir hafta içinde" başlayabileceğini söylemesi, enerji fiyatlarında artışa sebep oldu.

Avrupa depolarındaki doğalgaz miktarı azaldı ve fiyatlar bu yıl geçtiğimiz senelere göre dört kat daha yüksek.

Halihazırda Avrupa'da devam eden enerji krizi, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikle daha da şiddetlendi; doğalgazın büyük bir kısmı Rusya'dan temin ediliyor.

Rusya'dan gelen doğalgazın üçte biri ise Ukrayna topraklarından geçiyor.

Petrol fiyatları da arttı

Rusya'nın olası bir Ukrayna işgali hakkında endişelerin artmasıyla petrol de son yedi yılın zirvesine çıktı.

Zirvelere çıkan petrolün Pazartesi günü biraz daha durağan bir seyir izlediği görülmekte.

Reuters'ın haberine göre Brent ham petrolün varil fiyatı Ekim 2014'ten beri en yüksek seviyesi olan 96,16 dolara çıktıktan sonra pazartesi günü 94,55 dolarda duruldu.

ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da benzer bir şekilde yükseldi.

Reuters'a konuşan UBS'in emtia analisti Giovanni Staunovo'ya göre piyasalar Ukrayna gerginliğinden ötürü arzın sekteye uğramasından korkuyor.

Bloomberg'in haberine göre Rusya ve Ukrayna arasında yaşanabilecek geniş çaplı bir çatışmanın da etkisiyle petrol fiyatları 100 dolara doğru ilerleyebilir.

Gaz akışına dair kaygı

Ukrayna sınırında yaşanan gerginlikle ilgili Batı'yı kaygılandıran mevzulardan biri, Rusya'nın 2009 senesinde yaptığı gibi Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz akışını kesmesi olasılığı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden daha önce Rusya'nın enerji akışını kesmesinin pek olası olmadığını söylemişti.

Biden ayrıca, Ukrayna'nın işgali durumunda, inşaatı tamamlanmakla birlikte henüz kullanıma geçmeyen ancak geçerse Rusya'dan doğrudan Almanya'ya enerji akışı sağlayacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin iptal edilmesi ihtimalini de dile getirmişti.

Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış ve Belarus'la ortak tatbikatlara başlamış olsa da hala işgal düşüncesi olmadığını tekrarlıyor.