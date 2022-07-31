Ukraynalı tahıl devi Oleksiy Vadaturskiy Rus saldırısında hayatını kaybetti

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:11

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mykolaiv kentini hedef alan Rus bombardımanda ülkenin en varlıklı iş insanlarından biri olan Oleksiy Vadaturskiy’in hayatını kaybettiği bildirildi.



BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Vadaturskiy ve eşi Raisa Mikhailovna'nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füze ile vurulduğunu duyurdu.

Telegram hesabından açıklama yapan Vali Kim, çiftin cumartesi gecesi ve pazar günü süren yoğun bombardıman altında olan Mykolaiv'deki evlerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

TAHIL KORİDORU OLUŞTURULMASI İÇİN İMZALAR ATILMIŞTI



Merkezi Mykolaiv'de bulunan Nibulon şirketi daha çok buğday, arpa ve mısır üretim ve ihracatı üzerinde faaliyet gösterirken, şirketin kendi filosu ve tersanesi de bulunuyor.

Geçen hafta tahıl koridoru oluşturulması için imzalar İstanbul'da atılmış, Rusya, Ukrayna ile tahıl koridoru anlaşmasına imza atmasının üzerinden 24 saat geçmeden Rusya, seyir füzeleri ile Odesa limanını vurmuştu.

Odesa bölgesel askeri idaresinin danışmanı Serhiy Bratchuk, Rusya’nın iki Kalibr füzesi ile limanın altyapısını vurduğunu, iki füzenin ise Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.